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سعود بن نايف يرأس اجتماع هيئة تطوير الشرقية

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رأس أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -عبر الاتصال المرئي- أمس، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة، بحضور نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس الإدارة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومحافظ الأحساء وسمو محافظ حفر الباطن، ورئيس اللجنة التنفيذية المهندس إبراهيم السلطان، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

واطلع المجلس على تقريرٍ موجز عن جهود وأعمال الهيئة خلال الفترة الماضية، قدمه الرئيس التنفيذي المهندس فهد بن صالح المطلق، تناول البناء المؤسسي للهيئة، وسير المشروعات التي أقرها المجلس، إضافة إلى إقرار مبادرة تفعيل الشراكات مع البرامج ذات العلاقة، وتحديد أولويات التطوير وأهم المشروعات الاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة، وإقرار عدد من الموضوعات الإدارية والمالية ذات الصلة بأعمال ومبادرات الهيئة، شملت الخطة الإعلامية، وتعيين عدد من الخبراء والقيادات، وتشكيل اللجان الفرعية، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.


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