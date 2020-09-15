الربيعة يدشن بوابة تسجيل المنظمات الإنسانية الخارجية

ويأتي تدشين البوابة في ظل سعي المركز للتدخل العاجل والفعّال في مناطق الكوارث في العالم ولأهمية وجود قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة للمنظمات الإغاثية والإنسانية المؤهلة والجاهزة لتعاون المركز معها في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية المشتركة، ولكي تتاح للمنظمات الراغبة في التعاون مع المركز التسجيل إلكترونيا توفيرا للوقت والجهد وسرعة الإنجاز.
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