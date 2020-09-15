وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بمكتبه بالوزارة أمس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف. وجرى خلال الاستقبال بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز دور المنظومة الخليجية وتحقيق غاياتها وتطلعات شعوبها، وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
كما أجرى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة لاستعراض أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، ومستجدات القضايا الراهنة التي تهم البلدين.
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