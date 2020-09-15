المنافذ تعود لحيويتها والمطارات تبدي جاهزيتها

استعادت المنافذ السعودية جزءا من حيويتها في استقبال الذين شملتهم الاستثناءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، ورصدت «دوت الخليج» توافد العشرات من المركبات إلى منفذ جسر الملك فهد ومنفذ الخفجي للمغادرة.

يذكر أنه تم ‏السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، ‏والسماح بالسفر للعاملين على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.

جاهزية المطارات الدولية

انطلقت، صباح اليوم، أولى الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر للفئات المستثناة، بناء على صدور الموافقة الكريمة وفقا لما رفعته الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا في المملكة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني استعداد المطارات السعودية الدولية تشغيلياً لهذه المرحلة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر خلال هذه المرحلة.

يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية قبل 30 يوما من تاريخ 1 يناير 2021 ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين أثناء السفر.

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ضوابط للقادمين إلى المملكة (لغير السعوديين)

- منع الدخول إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا

- تقديم تحليل حديث من جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة الوصول

- الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية التي تفرض الحجر المنزلي للقادمين من خارج المملكة لمدة 3 أيام

- وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية لعينة أخذت بعد 48 ساعة من الوصول

- خلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد