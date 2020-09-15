واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضرري من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيق، حيث قام أمس بتوزيع 1.000 كرتون تمور للمتضررين من السيول في منطقة الريف الجنوبي بولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 6000 شخص.
ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الإغاثة السعودية للمتضررين بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.