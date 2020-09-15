استمرار الإغاثة السعودية للمتضررين بالسودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضرري من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيق، حيث قام أمس بتوزيع 1.000 كرتون تمور للمتضررين من السيول في منطقة الريف الجنوبي بولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 6000 شخص.

ويأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.