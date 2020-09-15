السعودية اليوم / لجنة الأسرة العربية تناقش اتجاهات الزواج في العالم العربي غدا



القاهرة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة المرأة والأسرة والطفولة) اجتماع الدورة "العاشرة للجنة الأسرة العربية" (برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية)، غدا، عبر المنصة الرقمية، بمشاركة ممثلي الآليات الوطنية المعنية بشؤون الأسرة في الدول العربية، وعدداً من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية وتمكين الأسرة في المنطقة العربية.

وأوضحت الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم، أن اللجنة ستناقش عدداً من الموضوعات والقضايا التي تعتبر جزءاً رئيسياً من أولويات برامج العمل ذات الصلة بأوضاع الأسرة العربية، ويأتي في مقدمتها إعداد منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتحديث الإستراتيجية العربية للأسرة لتواكب التحديات التي تواجهها الأسرة العربية في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التماسك الأسري والحد من ظاهرة العنف الأسري من خلال الاستراتيجية التي تعمل الأمانة العامة على الانتهاء من وضعها في صيغتها النهائية تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

ونوهت السفيرة أبو غزالة بأن جدول أعمال لجنة الأسرة العربية سيتطرق إلى دراسة واقع واتجاهات الزواج في العالم العربي بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج، وإعداد استراتيجية للإرشاد الأسري بهدف إرساء منظومة عربيّة للإرشاد الأسري تدعم قدرات الأسرة في الوقاية من انعكاسات المخاطر التي تهدّدها، وتدعم قدراتها في إدارة الأزمات وتزيد من تماسكها تعزيزاً للأمن الاجتماعي العربي.

//انتهى//

20:44ت م

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