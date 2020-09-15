شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تحديد السرعات على طريق «جدة - ينبع» اعتباراً من الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أكدت القوات الخاصة لأمن الطرق إعادة تحديد السرعات على طريق "جدة - ينبع" اعتباراً من الخميس المقبل. وشدد أمن الطرق، على مستخدمي الطريق المشار إليه التقيد بالسرعات المحددة وعدم تجاوزها والالتزام باللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تحدد السرعات في بعض مقاطع الطريق، وضرورة ملاحظة أن ذلك لا يعني ضرورة زيادة سرعة المركبة للحد الأعلى، إنما توضح هذه اللوحات الحد الأعلى للسرعة القصوى المسموح بها.

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