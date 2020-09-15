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مستجدات كورونا واستعدادات المطارات الدولية في مؤتمر الصحة غدًا

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2020-09-15

مستجدات كورونا واستعدادات المطارات الدولية في مؤتمر الصحة غدًا

سيتم الرد على أبرز الاستفسارات التي تلقاها مركز 937

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الإعلام عن محاول المؤتمر الصحي الخاص بمستجدات في المملكة، والمقرر إقامته يوم غد الأربعاء في تمام الساعة الثالثة و35 دقيقة عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر كل من المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، والمتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء.

أما محاور المؤتمر، فهي عن الوضع العالمي والمستجدات الطبية، كما سيتم الرد على أبرز الاستفسارات التي وصلت إلى مركز 937، بالإضافة إلى الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسيتم الكشف خلال المؤتمر عن إجمالي عدد الحالات المحلية المصابة بكورونا والفحوصات التي تم إجراؤها، بالإضافة إلى استعدادات المطارات الدولية لسفر الفئات المستثناة.

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وكشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (672) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي:

مكة المكرمة 62، المدينة المنورة 61، جدة 45، الرياض 44، الهفوف 38، الدمام 37، ينبع 27، خميس مشيط 24، القطيف 24.

 


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