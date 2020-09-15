خطوات الحصول على تصريح إقامة فعالية عبر منصة بلدي

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خطوات وإجراءات الحصول على تصريح لإقامة فعالية عبر منصة بلدي.

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وقال الشؤون البلدية عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يمكن الحصول على تصريح إقامة فعالية من خلال الدخول إلى منصة بلدي واختيار خدمة تصريح إقامة فعالية وتعبئة بيانات الطلب.

ويتم أولًا الدخول إلى منصة بلدي، ثم اختيار خدمة تصريح إقامة فعالية وبعدها تعبئة البيانات المطلوبة، ثم طباعة الترخيص من منصة بلديـ وأخيرًا سداد الرسوم بعد اعتماد الأمانة.



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