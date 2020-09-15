الشركة المنظمة لفعالية أبحر في الصيف : رصدنا مخالفات .. فأبلغنا ركابًا بالمغادرة من الرأس الأبيض

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت الشركة المنظمة لفعالية أبحر في الصيف على حرصها الشديد بشأن توفير كل مقومات النجاح التي تعكس قيمة السياحة في المملكة مع تقديم تجربة ثرية، تعكس تطلعات السياح، وعدم التهاون في كل ما يمس لائحة الذوق العام، أو يهدد سلامة وأمن السفينة والركاب، حيث تم رصد ممارسات تخالف الذوق العام واتخاذ اللازم ضد الركاب المعنيين.

Advertisements

وقالت الشركة في بيان لها: إشارة إلى ظهور بعض الممارسات والسلوكيات التي تخالف لائحة الذوق العام من بعض ركاب رحلة سفينة “رد سي سبيريت”، التي انطلقت من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم 13 سبتمبر 2020 لمدة 4 أيام، وتجاوزهم على خصوصية بقية الركاب، ونشر العديد من المقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تتنافى مع القيم والأنظمة، وتعقيبًا على ما تم تداوله في هذا الشأن، وورود العديد من المعلومات المغلوطة، تود الشركة أن توضح للجميع أنه لم تُقدَّم الدعوة لمن صدرت منهم هذه التجاوزات، وأنهم قاموا بدفع التكاليف، ومضت عليهم الشروط والمتطلبات كافة التي تطبَّق على الجميع، آملين من الجميع تحري الدقة والمصداقية في هذا الشأن.

ولفتت الشركة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة فور رصد هذه الممارسات، وذلك بالتواصل مع الركاب المعنيين للحد من هذه الممارسات، وتم مغادرتهم في أول محطة للرحلة، وهي محطة شاطئ الرأس الأبيض، إضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية بما تم رصده لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



المزيد

شارك الخبر







