شكرا لقرائتكم خبر ترقية الحراملة إلى «أستاذ دكتور» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

مكة - مكة المكرمة مكة - مكة المكرمة الثلاثاء - 15 سبتمبر 2020 Tue - 15 Sep 2020 Advertisements







أحمد الحراملة A A صدر قرار المجلس العلمي في جامعة حفر الباطن بترقية الدكتور أحمد الحراملة إلى رتبة «أستاذ دكتور» (بروفيسور) في تخصص علم النفس الرياضي التطبيقي. ويشغل الحراملة حاليا رئيس المجموعة السعودية لعلم النفس الرياضي SGASP، ورئيس هيئة تحرير المجلة الدولية للعلوم النفسية والرياضية في المملكة العربية السعودية IJSPS. جامعة حفر الباطن أخبارهم أضف تعليقاً Add Comment Please enable JavaScript to view thecomments powered by Disqus.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترقية الحراملة إلى «أستاذ دكتور» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.