محمد الملحم رئيسا تنفيذيا لهيئة الموسيقىمحمد الملحم رئيسا تنفيذيا لهيئة الموسيقى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مجلس إدارة هيئة الموسيقى برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، قرارا بتكليف عضو مجلس إدارة الهيئة محمد بن عبدالله الملحم بمهمة الإدارة التنفيذية لهيئة الموسيقى وتسيير أعمالها، لضمان استمرار تنفيذ الهيئة لاستراتيجيتها تجاه تطوير قطاع الموسيقى في المملكة، بدلا عن جهاد الخالدي التي عينت مستشارة. وكانت جهاد الخالدي قد أسهمت مع منسوبي الهيئة خلال الفترة الماضية في إطلاق عمليات التأسيس وبناء الاستراتيجية والمشاريع والأعمال ذات الصلة بنشاط الهيئة. وتعد هيئة الموسيقى واحدة من الهيئات الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة، وتعنى بتطوير قطاع الموسيقى في المملكة عبر رسم استراتيجية شاملة للقطاع تتضمن دعم الأفراد والمؤسسات والشركات الموسيقية وتشجيعها على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الموسيقى، إلى جانب مهام تنظيمية متعددة تتعلق بتعزيز الحراك الموسيقي المحلي وتوفير برامج تدريبية للمواهب الموسيقية وتشجيع التمويل والاستثمار في المجال.

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