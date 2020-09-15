محمد الملحم رئيسا تنفيذيا لهيئة الموسيقىمحمد الملحم رئيسا تنفيذيا لهيئة الموسيقى

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وكانت جهاد الخالدي قد أسهمت مع منسوبي الهيئة خلال الفترة الماضية في إطلاق عمليات التأسيس وبناء الاستراتيجية والمشاريع والأعمال ذات الصلة بنشاط الهيئة.
وتعد هيئة الموسيقى واحدة من الهيئات الثقافية التي أطلقتها وزارة الثقافة، وتعنى بتطوير قطاع الموسيقى في المملكة عبر رسم استراتيجية شاملة للقطاع تتضمن دعم الأفراد والمؤسسات والشركات الموسيقية وتشجيعها على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الموسيقى، إلى جانب مهام تنظيمية متعددة تتعلق بتعزيز الحراك الموسيقي المحلي وتوفير برامج تدريبية للمواهب الموسيقية وتشجيع التمويل والاستثمار في المجال.
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