حوافز مادية ومعنوية لتشجيع البحث العلمي بجامعة بيشة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت جامعة بيشة حوافز مادية ومعنوية تشجيعية للكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا، بهدف تشجيع حركة النشر العلمي، في إطار تحقيق رسالة وأهداف الجامعة في هذا المجال للعام الجامعي 1442هـ.

وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة، الدكتور عامر بن سياف، أن الحوافز التي تمنح بعد تحكيم الأبحاث والترجمة من لجان متخصصة، تأتي انطلاقا من رؤية المملكة 2030 في تعزيز الخبرات البحثية وتوطين العمل البحثي وتجويد مخرجاته، بما يضمن التحول للاقتصاد المعرفي ويعزز الخطى الحثيثة لزيادة عدد الجامعات السعودية المدرجة ضمن أفضل الجامعات في التصنيف الدولي.

وأشار إلى أن الحوافز تتضمن جوائز النشر العلمي للأفراد، وتشتمل على خمسة جوائز، حيث تمنح الأولى للباحث الأكثر نشرا في منافذ النشر العالمية (ISI)، وتقدم الثانية للباحث الأكثر نشرا في منافذ النشر العالمية (Scopus)، بينما تمنح الثالثة للباحث الأكثر نشرا في مجلات العلوم الإنسانية، وذلك في منافذ النشر المعترف بها من قبل المجلس العلمي بجامعة بيشة، فيما تمنح الرابعة لطالب الدراسات العليا الأكثر نشاطا بحثيا، وتحصيليا، وخدمة للمجتمع. أما الخامسة فتمنح لطالبة الدراسات العليا الأكثر نشاطا بحثيا، وتحصيليا، وخدمة للمجتمع.

وأضاف الدكتور عامر أن هناك جوائز للنشر العلمي للكليات تمنح للكلية العلمية التي تحصل على أكثر عدد أبحاث منشورة لأعضائها في منافذ النشر، كما تم تخصيص جوائز للباحثين المتميزين في مجال الترجمة وتمنح لعضو هيئة التدريس الذي ترجم كتابا في مجال تخصصه العلمي أو ثقافة التخصص.