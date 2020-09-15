والدة الفهيد إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة ياسر محمد المطلق الفهيد، خيرية فهيد الفهيد، وأديت الصلاة عليها بعد عصر أمس ودفنت في مقبرة الفيصلية بجدة. ونظرا للظروف الراهنة لن يكون هناك استقبال للعزاء. رحم الله الفقيدة، وأسكنها فسيح جناته، وألهم ذويها الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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