«تطوير التعليم» تنمي ثقافة منسوبيها في الإسعافات الأولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي في مقرها بالرياض، وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السعودي دورات تفاعلية وتطبيقية في عدد من مجالات الإسعافات الأولية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية الذي يصادف 12 سبتمبر من كل عام.

جاء ذلك في إطار حرص الشركة على التفاعل مع الأحداث والمناسبات الدولية، وضمن الجهود التي تبذلها الشركة لرفع الوعي العام لدى منسوبيها. وشهدت الدورات إقبالا كبيرا من قبل منسوبي ومنسوبات الشركة، والتي تمت على يد فريق من المدربين المحترفين التابعين لجمعية الهلال الأحمر السعودي باستخدام أفضل الوسائل الإيضاحية والتدريبية.

وأعرب الجريفاني مدير عام قطاع الخدمات المؤسسية بشركة تطوير النقل التعليمي، عن سعادته بالاهتمام الواسع لدى منسوبي الشركة برفع مستوى الوعي في مجال الدورات الإسعافية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تأتي استشعارا للواجب الوطني والمجتمعي، وضمن سعي الشركة لتزويد كوادرها بالمهارات اللازمة وفق أعلى المستويات، كما أن تنظيمها يندرج ضمن الجهود التنسيقية والشراكات الاستراتيجية للشركة مع مختلف القطاعات.

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وأكد أن هذه الفعالية تأتي إيمانا بأهمية الإسعافات الأولية في تسريع زمن الاستجابة للحالات الطارئة، وزيادة معدل إنقاذ الأرواح، مشيرا إلى أن مهمة الشركة في إيصال الطلاب والطالبات لمدارسهم تتطلب تنمية ثقافة منسوبيها في جانب الإسعافات الأولية، ورفع وعيهم حول أهميتها في إنقاذ الأرواح، وإكسابهم المهارات التي تتيح لهم التعامل مع الحالات الصحية الطارئة بأسرع وقت سواء كانت منزلية أو خارجية.

وسيمنح المشاركون من موظفي تطوير النقل التعليمي شهادات لإكمالهم هذه الدورات التفاعلية، وبأنهم أصبحوا يملكون المعرفة المبدئية في المجال الذي تدربوا عليه، وبالتالي يمكنهم المساهمة في دعم كوادر الهلال الأحمر في مهمتهم النبيلة، وتشجيع المجتمع على الانخراط في هذا المجال الحيوي، ونشر الوعي بأهميته للجميع.

مجالات الدورات: