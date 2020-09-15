السعودية | الطيران المدني يعلن جاهزية مطاراته الدولية للسفر الدولي

شكرا لقرائتكم الطيران المدني يعلن جاهزية مطاراته الدولية للسفر الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في السعودية أولى الرحلات الدولية بعد السماح بالسفر لبعض الفئات، وذلك بعد أن كانت المملكة قد أقفلت حدودها في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكدت "الهيئة العامة للطيران المدني" في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية استعداد المطارات الدولية في السعودية "تشغيلياً" لهذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات.

مطار جدة (أرشيفية)

وأشارت الهيئة إلى أن ضوابط السفر تشمل عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى الأراضي السعودية إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بناءً على تحليل حديث أجري في جهة موثوقة ومعتمدة خارج المملكة في مدة أقصاها 48 ساعة من لحظة وصول المسافر إلى المطار.

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وكذلك يُلزم القادمون إلى السعودية بالإجراءات الوقائية الصحية المتصلة بكورونا، والتي تفرض الحجر المنزلي لمدة ثلاثة أيام شريطة وذلك رغم حصول المسافر على نتيجة فحص(PCR) سلبية وخلوه من أي أعراض تشابه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بتحديث الدليل الإرشادي للمسافر الذي يتضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة للسفر قريباً.

يذكر أنه كان قد تم الإعلان عن رفع التعليق بشكل كامل للرحلات الدولية في 1 يناير/كانون الثاني المقبل، على أن تضع وزارة الصحة، قبل 30 يوماً من هذا التاريخ، الاشتراطات الصحية الوقائية المفروضة على المسافرين والناقلين أثناء السفر.