، بشكل تجريبي .. "البيئة" تطلق صافرات الإنذار بسد "وادي تربة" بعد غد ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الساعة التاسعة صباحًا للتأكّد من كفاءة الأنظمة وجاهزيتها

تنفذ وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بفرعها بمحافظة تربة، تجربة إطلاق صافرات الإنذار المخصصة لسد وادي تربة، صباح بعد غدٍ الخميس وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضحت الوزارة أنها ستنفذ التجربة بهدف التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.