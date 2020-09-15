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وجه اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، رسالة وداع لجماهير الاتحاد، بمناسبة رحيله عن السعودية، عقب انتهاء عقده مع نادي الفيحاء أيضاً.
وقال فيلانويفا عبر حسابه الشخصي في " تويتر": هذا هو اليوم الذي سأقول فيه وداعاً لهذا البلد العظيم، بعد أن قضيت فيه 4 سنوات رائعة".
وأضاف: "إنني ممتن جداً لنادي الاتحاد والفيحاء، وأخص بالشكر جماهير الاتحاد على ما قدموه لي من حب ودعم خلال كل هذه السنوات، لن أنساكم أبداً، شكراً للسعودية، ستبقى في قلبي دائماً".
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 09:42 PM
قدم الشكر الخاص لجماهير الاتحادالتشيلي "فيلانويفا" مودعاً: شكراً للسعودية.. ستبقى في قلبي دائماً
وجه اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، رسالة وداع لجماهير الاتحاد، بمناسبة رحيله عن السعودية، عقب انتهاء عقده مع نادي الفيحاء أيضاً.
وقال فيلانويفا عبر حسابه الشخصي في " تويتر": هذا هو اليوم الذي سأقول فيه وداعاً لهذا البلد العظيم، بعد أن قضيت فيه 4 سنوات رائعة".
وأضاف: "إنني ممتن جداً لنادي الاتحاد والفيحاء، وأخص بالشكر جماهير الاتحاد على ما قدموه لي من حب ودعم خلال كل هذه السنوات، لن أنساكم أبداً، شكراً للسعودية، ستبقى في قلبي دائماً".
، التشيلي "فيلانويفا" مودعاً: شكراً للسعودية.. ستبقى في قلبي دائماً ،
المصدر : الخليج 365
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