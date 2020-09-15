، عبر "مدرستي".. "العطوي" يشارك طلاب ينبع دروسهم ،

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شارك مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم أبناءه طلاب الصف الثاني المتوسط بمتوسطة بلال بن رباح حضور درس لمادة الحاسب الآلي، قدمه المعلم حسين المالكي عن شبكات الحاسب الآلي، كما توقف مع أجزاء من بعض الحصص الدراسية المنفذة في القاعات خلال منصة مدرستي وبرنامج التميز الافتراضي للمدارس التي زارها محفّزا الطلبة بعبارات الثناء وشحذ الهمم حاثًا على الانضباط والجديّة والاجتهاد مؤكدًا "أنهم هم عماد المستقبل والجيل الذي ينتظر منه الوطن الكثير. .
كما وقف "العطوي" ميدانيًا على سير العملية التعليمية وتابع عددًا من الدروس في المدارس التي زارها مطلعًا على ما يقدم مركز الدعم الفني من خدمات للطلبة وأولياء الأمور في منصة "مدرستي" بما يحقق استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد.
وشدد "العطوي" على أن مسؤولية الأسرة أصبحت مضاعفة في تطبيق منصة مدرستي كونها الجهة المتابعة المباشرة على الطالب أثناء تلقيه الدروس وهو الدور الأكثر أهمية ومسؤولية وهو مفتاح نجاح المبادرات وتحدي الصعوبات والواجب والوطني والتربوي والتعليمي يتطلب منه المزيد.
وفى الختام أشاد "العطوي" بالجهود التي يبذلها فريق العمل على مستوى الإدارة والمجتمع التعليمي في تذليل الصعاب للرحلة التعليمية عن بُعد، من خلال المنصات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التعليم وفي مقدمتها منصة "مدرستي".
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 09:46 PM
وقف ميدانيًا على سير العملية التعليمية في عددٍ من المدارس
شارك مدير تعليم ينبع سليم بن عبيان العطوي اليوم أبناءه طلاب الصف الثاني المتوسط بمتوسطة بلال بن رباح حضور درس لمادة الحاسب الآلي، قدمه المعلم حسين المالكي عن شبكات الحاسب الآلي، كما توقف مع أجزاء من بعض الحصص الدراسية المنفذة في القاعات خلال منصة مدرستي وبرنامج التميز الافتراضي للمدارس التي زارها محفّزا الطلبة بعبارات الثناء وشحذ الهمم حاثًا على الانضباط والجديّة والاجتهاد مؤكدًا "أنهم هم عماد المستقبل والجيل الذي ينتظر منه الوطن الكثير. .
كما وقف "العطوي" ميدانيًا على سير العملية التعليمية وتابع عددًا من الدروس في المدارس التي زارها مطلعًا على ما يقدم مركز الدعم الفني من خدمات للطلبة وأولياء الأمور في منصة "مدرستي" بما يحقق استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد.
وشدد "العطوي" على أن مسؤولية الأسرة أصبحت مضاعفة في تطبيق منصة مدرستي كونها الجهة المتابعة المباشرة على الطالب أثناء تلقيه الدروس وهو الدور الأكثر أهمية ومسؤولية وهو مفتاح نجاح المبادرات وتحدي الصعوبات والواجب والوطني والتربوي والتعليمي يتطلب منه المزيد.
وفى الختام أشاد "العطوي" بالجهود التي يبذلها فريق العمل على مستوى الإدارة والمجتمع التعليمي في تذليل الصعاب للرحلة التعليمية عن بُعد، من خلال المنصات الإلكترونية التي وفرتها وزارة التعليم وفي مقدمتها منصة "مدرستي".
، عبر "مدرستي".. "العطوي" يشارك طلاب ينبع دروسهم ،
المصدر : الخليج 365
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