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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مدعومة بتعطيلات للمعروض في الولايات المتحدة من جراء إعصار سالي، لكن التوقعات لتعافٍ أبطأ من المتوقع في الطلب العالمي عقب الجائحة كبحت المكاسب.
وبحلول الساعة الـ15:04 بتوقيت جرينتش كان خام برنت مرتفعًا 24 سنتًا إلى 39.85 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتًا؛ لتسجل 37.59 دولار، وفقًا لـ"رويترز".
وتصعد عقود النفط قبيل الوصول المتوقع للإعصار سالي إلى الساحل الأمريكي على خليج المكسيك؛ إذ توقف أكثر من خُمس إنتاج النفط البحري الأمريكي، وأُغلقت موانئ تصدير رئيسية مع تحوّل مسار العاصفة شرقًا صوب غرب ألاباما متجنبة بعض مصافي تكرير ساحل الخليج.
وقلصت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب في 2020 بواقع 200 ألف برميل يوميًّا إلى 91.7 مليون برميل يوميًّا، معللة ذلك بضرورة توخي الحذر حيال وتيرة التعافي الاقتصادي.
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 09:45 PM
"الطاقة الدولية" تقلص توقُّعها للطلب في 2020
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مدعومة بتعطيلات للمعروض في الولايات المتحدة من جراء إعصار سالي، لكن التوقعات لتعافٍ أبطأ من المتوقع في الطلب العالمي عقب الجائحة كبحت المكاسب.
وبحلول الساعة الـ15:04 بتوقيت جرينتش كان خام برنت مرتفعًا 24 سنتًا إلى 39.85 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتًا؛ لتسجل 37.59 دولار، وفقًا لـ"رويترز".
وتصعد عقود النفط قبيل الوصول المتوقع للإعصار سالي إلى الساحل الأمريكي على خليج المكسيك؛ إذ توقف أكثر من خُمس إنتاج النفط البحري الأمريكي، وأُغلقت موانئ تصدير رئيسية مع تحوّل مسار العاصفة شرقًا صوب غرب ألاباما متجنبة بعض مصافي تكرير ساحل الخليج.
وقلصت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب في 2020 بواقع 200 ألف برميل يوميًّا إلى 91.7 مليون برميل يوميًّا، معللة ذلك بضرورة توخي الحذر حيال وتيرة التعافي الاقتصادي.
، أسعار النفط ترتفع مدعومة بخفض الإعصار سالي للإنتاج الأمريكي ،
المصدر : الخليج 365
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