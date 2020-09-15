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سجّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 90.324.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الثلاثاء)، أنها سجّلت أيضًا 34 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.648.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 71.047.
وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17.629، من بينها 263 حالة خطيرة.
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 09:30 PM
الفيروس أصاب 2.121 شخصًا جديدًاالمغرب.. إصابات "كورونا" تقفز إلى 90.324
سجّل المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2.121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 90.324.
وبيّنت وزارة الصحة المغربية، اليوم (الثلاثاء)، أنها سجّلت أيضًا 34 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1.648.
وأضافت أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء ارتفع إلى 71.047.
وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 17.629، من بينها 263 حالة خطيرة.
، المغرب.. إصابات "كورونا" تقفز إلى 90.324 ،
المصدر : الخليج 365
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