2020-09-15

Apple Event يعلن عن سعر أجهزة الجيل الثامن من iPad وApple Watch Series 6

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة أبل عبر حدثها السنوي Apple Event عن أحدث منتجات الشركة الأشهر في العالم والأعلى قيمة في مجال التقنيات.

واستعرضت أبل الأيباد الجديد iPad Air 4، وساعة أبل Apple Watch Series وسماعات رأس لاسلكية AirPods Studio، والسماعة المنزلية Home Pods، وجهاز AirTags.

وأيضًا أعلنت الشركة الأمريكية عن تصميم جديد لأجهزة iPad Air الجديدة، بالإضافة لدعمها لقلم أبل الذكي Apple Pencil، مؤكدةً أن سعر أجهزة الجيل الثامن من أجهزة iPad ستكون بمبلغ 329 دولارًا.

كما أعلنت عن الجيل السادس من ساعتها الذكية (أبل ووتش) Apple Watch، والذي بإمكانه مراقبة مستوى الأكسجين في الدم.

وتأتي ساعة Apple Watch Series 6 مع ألوان جديدة، إذ تأتي مع جسم مصنوع من الألمنيوم باللون الأزرق، واللون الذهبي، والرمادي مع جسم مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.

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وتمتاز الساعة بأنها تأتي مع قدرات محسنة لميزة التشغيل الدائم للشاشة، ثم إنها أصبحت أكثر سطوعًا بمعدل 2.5 أعلى، بالإضافة إلى تحسين قدرات تتبع الارتفاع عن مستوى سطح البحر.

ونظام الساعة الجديد S6 يأتي مع معالج ثنائي النواة يعتمد على رقاقة A13Bionic

وتأتي ساعة Apple Watch Series 6 مع وجوه جديدة بقدرات مميزة، كما تأتي الساعة مع سوار من نوع جديد مصنوع من السيليكون السائل الذي يجعله قطعة واحدة قابلة للمط.

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