فيديو.. اتفاق سلام إماراتي بحريني مع إسرائيل بـ3 نسخ يغير مجرى التاريخ

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

وقعت الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، على اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل، فيما وقعت مملكة البحرين على إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض معاهدة سلام مع وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان واتفاق تأييد السلام مع وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني، وكذلك، وقع المسؤولون الثلاثة والرئيس الأمريكي إعلانًا مشتركًا.

تغيير مجرى التاريخ:

وقال الرئيس الأمريكي في كلمته قبل التوقيع: إننا “هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ”.

وذكر ترامب، أمام عدد كبير من المسؤولين في البيت الأبيض: “نحن هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ.. نحن نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول الثلاث وذلك من أجل تعزيز السلام والازدهار”.

وتابع: “إسرائيل والإمارات والبحرين ستتبادل السفارات وستتعاون معًا بشكل قوي وستنسق جهودها في العديد من القطاعات من السياحة والتجارة والرعاية الصحية والأمن”.

وأردف: “هذا سيفتح الباب للمسلمين من حول العالم لزيارة المسجد الأقصى وإسرائيل”.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذه الاتفاقيات ستخدم السلام في المنطقة برمتها، مشيرًا إلى أن “المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل هي الأشياء التي جعلت هذه الدول الثلاثة على الوصول إلى هذه الاتفاقية”.

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سلام سيغير وجه المنطقة:

من جانبه، قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى البيت الأبيض: إن “السلام سيغير وجه الشرق الأوسط”.

وأضاف في كلمته قبل التوقيع: “نحن أمام إنجاز تاريخي وثمار الاتفاقيات ستنعكس على كل المنطقة”.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي على أن “اتفاقية السلام ستمكننا من مساعدة الفلسطينيين بشكل أكبر”.

فجر جديد للسلام:

وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: إن “هذا اليوم هو فجر جديد للسلام.”

وأضاف: “لسنوات وعقود.. الشعب اليهودي صلى للسلام والدولة اليهودية صلت للسلام، لذا اليوم هناك تثمين عظيم وشكر كبير لترامب.. لقد نجحت في عقد المعاهدة التاريخية للسلام التي تحظى بدعم الجميع في الشرق الأوسط والعالم كله”.

نص الاتفاق لم يصدر بعد:

وبحسب وكالات أنباء عالمية لم يصدر بعد نص اتفاق السلام مع إسرائيل، ولكن من المقرر أن يتم الإعلان عن بنوده خلال الفترة المقبلة.

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