- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم عبدالله بن زايد: السلام مع إسرائيل سيغير وجه الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عبدالله بن زايد: السلام مع إسرائيل سيغير وجه الشرق الأوسط
الاتفاقية ستمكن الإمارات من مساعدة الفلسطينيين بشكل أكبر
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قبل توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض: إن “السلام سيغير وجه الشرق الأوسط”.
وأضاف: “نحن أمام إنجاز تاريخي وثمار الاتفاقيات ستنعكس على كل المنطقة”.
وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن “اتفاقية السلام ستمكننا من مساعدة الفلسطينيين بشكل أكبر”.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: إن “هذا اليوم هو فجر جديد للسلام.”
وأضاف نتنياهو: “لسنوات وعقود.. الشعب اليهودي صلى للسلام والدولة اليهودية صلت للسلام، لذا اليوم هناك تثمين عظيم وشكر كبير لترامب.. لقد نجحت في عقد المعاهدة التاريخية للسلام التي تحظى بدعم الجميع في الشرق الأوسط والعالم كله”.
وفي محادثات ثنائية معه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل التوقيع على المعاهدة، قال الشيخ عبدالله بن زايد: إن “هذه مجرد رسالة واضحة بضرورة عمل المزيد بين الولايات المتحدة والإمارات”.
من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي بدولة الإمارات، واصفًا إياها بـ”البلد العظيم”.
وفيما يتعلق بالموقف الفلسطيني، قال ترامب: “أعتقد أنهم يرون ما يحدث. أعتقد أننا سنرى الفلسطينيين في مرحلة ما لديهم سلام من دون سفك الدماء”.
كما نشر الرئيس الأمريكي تغريدة على تويتر، قال فيها: “يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط. أرحب بقادة من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يظن أحد أنها ممكنة”.
المزيد
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بن زايد: السلام مع إسرائيل سيغير وجه الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.