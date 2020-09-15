عبدالله بن زايد: السلام مع إسرائيل سيغير وجه الشرق الأوسط

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قبل توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في البيت الأبيض: إن “السلام سيغير وجه الشرق الأوسط”.

وأضاف: “نحن أمام إنجاز تاريخي وثمار الاتفاقيات ستنعكس على كل المنطقة”.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أن “اتفاقية السلام ستمكننا من مساعدة الفلسطينيين بشكل أكبر”.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: إن “هذا اليوم هو فجر جديد للسلام.”

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وأضاف نتنياهو: “لسنوات وعقود.. الشعب اليهودي صلى للسلام والدولة اليهودية صلت للسلام، لذا اليوم هناك تثمين عظيم وشكر كبير لترامب.. لقد نجحت في عقد المعاهدة التاريخية للسلام التي تحظى بدعم الجميع في الشرق الأوسط والعالم كله”.

وفي محادثات ثنائية معه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل التوقيع على المعاهدة، قال الشيخ عبدالله بن زايد: إن “هذه مجرد رسالة واضحة بضرورة عمل المزيد بين الولايات المتحدة والإمارات”.

من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي بدولة الإمارات، واصفًا إياها بـ”البلد العظيم”.

وفيما يتعلق بالموقف الفلسطيني، قال ترامب: “أعتقد أنهم يرون ما يحدث. أعتقد أننا سنرى الفلسطينيين في مرحلة ما لديهم سلام من دون سفك الدماء”.

كما نشر الرئيس الأمريكي تغريدة على تويتر، قال فيها: “يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط. أرحب بقادة من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يظن أحد أنها ممكنة”.



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