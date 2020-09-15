توقيع إتفاقية السلام التاريخية بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

وقعت الإمارات والبحرين مساء اليوم الثلاثاء معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل.

وجاء التوقيع بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، معاهدة السلام مساء اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي محادثات ثنائية قبل التوقيع على المعاهدة، قال الشيخ عبدالله بن زايد، إن “هذه مجرد رسالة واضحة بضرورة عمل المزيد بين الولايات المتحدة والإمارات”.

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من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي بدولة الإمارات، واصفاً إياها بـ”البلد العظيم”.

وفيما يتعلق بالموقف الفلسطيني، قال ترامب: “أعتقد أنهم يرون ما يحدث. أعتقد أننا سنرى الفلسطينيين في مرحلة ما لديهم سلام من دون سفك الدماء”.

كما نشر الرئيس الأميركي تغريدة على تويتر، قال فيها: “يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط. أرحب بقادة من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في البيت الأبيض، لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يظن أحد أنها ممكنة”.



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