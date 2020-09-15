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إغلاق مصنع ومستودع أعلاف في تبوك ومصادرة 99 طن مواد علفية
متابعات الخليج 365 - تبوك
أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إغلاق مصنع ومستودع للأعلاف في تبوك، بسبب ممارسة النشاط دون تطبيق اشتراطات التصنيع المطلوبة.
وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: إن إغلاق المستودع والمصنع بسبب عدم الحصول على التراخيص اللازمة.
وأضافت هيئة الغذاء والدواء أنه تم ضبط 99 طنًا من المواد العلفية واستدعاء أصحاب المنشآت لاستكمال الإجراءات اللازمة.
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