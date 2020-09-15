عروض ضخمة علي المنتجات في اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية…

عروض ضخمة على المنتجات في اليوم الوطني 90 للمملكة السعودية، لعام 1442 هجري يوم 23 سبتمبر 2020 يحتفل المواطنون بالعيد الوطني للمملكة، وفي إطار ذلك تعرض الفنادق، والمتاجر والمحلات مثل (أمازون السعودية) والمستوصفات الطبية وغيرها خصومات كبيرة حصرية وغير مسبوقة في الأوقات العادية لكل المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، لذلك تصدر اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية محركات البحث المختلفة.

تصدرت عروض مميزة في مجال طب الأسنان في المملكة العربية السعودية، حيث وصلت إلي كشف واستشارة مجانا وخصومات خاصة للعمليات الطبية.

كما شاركت معامل البرج المشهورة في السعودية بعرض ضخم يشمل 10 تحاليل طبية وتحليل فيتامين د وفيتامين ب12 ب90 ريال فقط لا غير.

ومن بداية اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية لعام 1442 هجري وحتي 30 سبتمبر، تعلن أيضا معامل الفارابي الطبية عمل تحاليل فيتامين د ورسم الدم والسكر ب90 ريال، وعمل تحليل البلاتيني الشامل والفيتامينات ب 490 ريال (يتطلب الصيام).

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خصومات الفنادق في العيد الوطني للسعودية 2020

قدمت الفنادق أهمها فنادق الشارقة خصومات مميزة وخاصة جدا لهذا الحدث السنوي لكل المواطنين السعوديين والمقيمين علي الأراضي السعودية.