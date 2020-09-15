اللائحة الجديدة لتنظيم أعمال المصاراف في المملكة العربية السعودية

تتصدر اخبار السعودية اليوم، اعتماد المملكة العربية السعودية الآن قواعد منظمة لمزاولة أعمال الصرافة في السعودية، وذلك تطلعا من الجهات الرقابية للحد من عمليات غسيل الأموال والنصب والحفاظ علي حقوق العملاء.

تسمح الجهات الرقابية في القواعد الجديدة ببعض الأعمال وتمنع الآخر، حيث حظرت استعمال كلمة صراف أو عميل صرافة أو صيرفي أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في اسمه أو عنوانه التجاري أو أوراقه أو وثائقه أو إعلاناته أو أي عبارة ترادفها دون ترخيص، ومنعت ما لم يكن لديه ترخيص من مؤسسة النقد.

وفي إطار ذلك تسمح اللائحة فقط للفنادق والمكاتب السياحية والشقق الفندقية النظامية باستبدال عملات العملاء من البنوك أو الصرافة المرخصة لإحكام قانون مكافحة غسيل الأموال المتعلق بقرارات مجلس الأمن للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها.

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اهتمامات لائحة الصرافة السعودية

وتلك اللائحة تقتصر فقط علي بيع أو شراء العملات الأجنبية وتداولها للمصارف التي تمتلك ترخيص من مؤسسة النقد، وتم التشديد علي مراكز الصرافة لعدم مزاولة أي نشاط غير مرخص، وهذا يتضمن أي عمل تجاري لم تتم الموافقة عليه من مؤسسة النقد مثل فتح حسابات استثمارية للعملاء أو الموظفين أو حسابات جارية أو حسابات ادخار أو أي حسابات أخرى لعملائه أو موظفيه.

وأيضا يتوجب علي كل مركز صرافة مرخص وضع طريقة عمل ملتزم لخدمة العملاء ومنع عمليات الاحتيال وتخصيص قنوات لتلقي شكاوي العملاء والعمل علي حلها خلال 7 أيام.

موعد انطلاق لائحة عمل المصارف في المملكة السعودية

ومن المقرر العمل بتلك اللائحة التي أنتظرها المواطنون كثيرا خلال 30 يوم قادمين، مع أحقية مؤسسة النقد في القيام بعمليات التفتيش في أي وقت تراه مناسبا وعلي نطاق واسع داخل المصارف السعودية.