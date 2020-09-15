338 قضية عنف أسري خلال عام والزوج والأب يتصدران أسبابها

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القضايا حسب جنسية مقدم القضية
- سعودية 329
- يمنية 17
- غير محدد الجنسية 13
- مصرية 6
- سورية 6
- فلسطينية 5
- مغربية 3
- أردنية 2
- سودانية 1
- عراقية 1
- تونسية 1
- نيجيرية 1
- أندونيسية 1
- باكستانية 1
تصنيف القضايا حسب الشخص المتظلم منه
- أم 13
- أب 89
- ابن 6
- أخ 38
- جد 2
- عم 3
- الأسرة 49
- زوج 137
- زوجة 8
- زوجة أب 3
- أهل الزوج 5
- طليق 24
- أهل الزوجة 1
توزيع قضايا العنف الأسري حسب المنطقة التي يقيم بها صاحب الشكوى
- الرياض 129
- الدمام 77
- القصيم 11
- الباحة صفر
- جازان 35
- نجران صفر
- عسير 43
- مكة 46
- المدينة المنورة 25
- حائل 2
- تبوك 3
- الحدود الشمالية 1
- الجوف 5
- خارج المملكة 1
حسب تصنيف العنف
- عنف بدني ونفسي 306
- حرمان من التعليم 8
- عنف ناتج عن إدمان 4
- حرمان من الزواج 10
- تحرش جنسي 4
- طلب إيواء 8
- اتهام وقذف 2
- حرمان من الأم 15
- حرمان من الراتب أو تعد على الممتلكات 8
- حرمان من العمل 5
- حرمان من الأب 1
- هروب 7
المصدر: الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 2019م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.