338 قضية عنف أسري خلال عام والزوج والأب يتصدران أسبابها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين وردت للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 338 قضية عنف أسري، تصدر العنف البدني والنفسي هذه القضايا بنسبة 90%، بواقع 306 قضايا، مقارنة بقضايا العنف الأسري الناجمة عن أسباب أخرى، تلتها قضايا الحرمان من الأم ومن ثم الحرمان من الزواج، كما حل الزوج أولا من حيث الشخص المتظلم منه والصادر منه فعل العنف في 137 قضية بنسبة 40%، يليه الأب بنسبة 26% ومن ثم الأسرة ككل بنسبة 14%، وبحسب المنطقة التي يقيم بها الشخص المتقدم بشكوى جراء تعرضه لعنف أسري، تصدرت الرياض بـ 129 قضية، تليها الدمام بـ77 قضية، فمكة المكرمة بـ 46 قضية، ثم عسير بـ 43 قضية، وجازان بـ 35 قضية، وذلك بحسب بيانات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن عام 2019م. القضايا حسب جنسية مقدم القضية سعودية 329‪

يمنية 17

غير محدد الجنسية 13

مصرية 6

سورية 6

فلسطينية 5

مغربية 3

أردنية 2

سودانية 1

عراقية 1

تونسية 1

نيجيرية 1

أندونيسية 1

باكستانية 1 تصنيف القضايا حسب الشخص المتظلم منه Advertisements أم 13

أب 89

ابن 6

أخ 38

جد 2

عم 3

الأسرة 49

زوج 137‪

زوجة 8

زوجة أب 3

أهل الزوج 5

طليق 24

أهل الزوجة 1 توزيع قضايا العنف الأسري حسب المنطقة التي يقيم بها صاحب الشكوى الرياض 129‪

الدمام 77

القصيم 11

الباحة صفر

جازان 35

نجران صفر

عسير 43

مكة 46

المدينة المنورة 25

حائل 2

تبوك 3

الحدود الشمالية 1

الجوف 5

خارج المملكة 1 حسب تصنيف العنف عنف بدني ونفسي 306‪

حرمان من التعليم 8

عنف ناتج عن إدمان 4

حرمان من الزواج 10

تحرش جنسي 4

طلب إيواء 8

اتهام وقذف 2

حرمان من الأم 15

حرمان من الراتب أو تعد على الممتلكات 8

حرمان من العمل 5

حرمان من الأب 1

هروب 7 المصدر: الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 2019م

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