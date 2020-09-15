شكرا لقرائتكم خبر تعقيم وتطهير 896 موقعا بأسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 800 جولة رقابية، تبعتها 5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة البيئة والمجتمع.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد 35 مخالفة للمنشآت التي خالفت التدابير الصحية، ورصد 11 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 896 موقعا، باستخدام 155,705 لترات من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 483 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما جرى رفع 7484 طنا من النفايات، وإزالة 3681 م3 من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9407 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعية الجميع بضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية والتعاون والتكاتف للتصدي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.