672 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1092 حالة

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إجمالي الحالات 326,930

المتعافون 305,022

الحالات النشطة 17,570

الوفيات 4338 السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1092حالة، و33 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 326,930 حالة، من بينها 17,570 حالة نشطة، منها 1286 حالة حرجة. وأوضحت الصحة أنه تم إجراء 51,453 فحصا مخبريا جديدا، داعية الجميع إلى الالتزام بلبس الكمامة عند الخروج من المنزل والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون للوقاية من الفيروس.

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