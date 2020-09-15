ورشة تبحث «تحديد المخاطر في الإجراءات البلدية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تنظم إدارة التوعية ومكافحة الفساد بأمانة محافظة جدة الاثنين المقبل، ورشة عمل «تحديد المخاطر في الإجراءات البلدية» بمبنى أمانة جدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة».

وأوضح مدير التوعية ومكافحة الفساد بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية الدكتور فيصل المالكي أن الورشة تأتي برعاية أمين محافظة جدة، صالح التركي، في إطار الشراكة والتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانات المناطق و»نزاهة» بمشاركة ممثلين من هيئة «نزاهة»، تنفيذا لما تضمنته ونصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الورشة ستسلط الضوء على عدد من المحاور تتعلق بالأدوار المناطة بالمسؤولين في الإدارات ومراقبة أداء الموظفين والتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة وإنجازها في الوقت المحدد وبعيدا عن المخاطر.