شكرا لقرائتكم خبر حملة على منشآت تأجير السيارات في شوقية مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وكالة البلديات ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة حملة على منشآت تأجير السيارات لمتابعة التزامها بضوابط الحد المسموح به لوقوف المركبات العائدة، وكذلك مخالفات غسل السيارات في الأماكن غير المخصصة لذلك، وجرى اتخاذ اللازم حيال المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات.

من جهة ثانية أغلقت بلدية الغزة الفرعية منشأة غذائية لوجود حشرات «صراصير» وتدني مستوى النظافة، وضبط مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف ومخالفات في النقل والتخزين إضافة إلى ضبط شهادات صحية منتهية، كما تم إتلاف 37 كجم خضراوات فاسدة.

إلى ذلك نظمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي لقاء تعريفيا تحت عنوان «إضاءات قانونية»، وذلك بمسرح الأمانة بحضور عدد من المحامين، حيث يهدف إلى تعريف منسوبي الأمانة بالأنظمة والقوانين العامة والتعديلات الأخيرة عليها، ويأتي اللقاء تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي للقانون.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي رعد الشريف أن الأمانة تسعى إلى إكساب الموظفين المعارف الأساسية المتعلقة بالشؤون القانونية والاتجاهات الحديثة في مجال الشؤون القانونية.

ماذا تناول اللقاء؟

• التعريف بجرائم الوظيفة العامة

• نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

Advertisements

• نظام مكافحة جريمة التحرش

• بعض القوانين الحديثة والمتجددة

• تطوير القدرات والمهارات في كتابة الخطابات القانونية وأنواع العقود

• أهم الإجراءات القانونية في المحاكم

• الأخطاء الشائعة في الوقوع في المحاذير القانونية

• توعية المنسوبين بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية