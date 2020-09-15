شكرا لقرائتكم خبر التدريب العدلي يستهدف تأهيل وتطوير المحامين والموثقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس القرني أن الخطة التدريبية تستهدف نحو 7880 مستفيدا، وتشمل المسار التطويري، وبرامج تمكين المراكز وجهات الاختصاص، إضافة إلى برامج تأهيل وتطوير المحامين والموثقين، مبينا أنه فيما يتعلق بالمسار التطويري فيشتمل على برامج لعموم القضاة، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم التجارية، والعمالية، والجزائية، والتنفيذ، والأحوال الشخصية، والعامة، وبرامج كتاب العدل والملازمين القضائيين.
وتتضمن الخطة عددا من المحاضرات التدريبية، واللقاءات مع الخبراء الدوليين، بجانب الندوات التي ستعقد بالتعاون مع شركاء المركز من الجهات الحكومية.
ويستهدف البرنامج التدريبي الخاص بالمحامين 1200 متدرب ببرنامج تأهيل المحامين، عبر مجموعة من الدورات أهمها نظرية الضمان في الفقه والقانون، والمنازعات العمالية، والمنازعات الإدارية، والأوراق التجارية، والمهارات الإدارية والمالية لإدارة مكاتب المحاماة، ومهارات حل المشكلات، ومدونة السلوك المهني عند المحامي، ومهارات صياغة الأوقاف والوصايا.
كما يستهدف برنامج الموثقين 500 موثق عبر برامج تعريفية وأخرى تأهيلية.
من دورات المحامين:
- نظرية الضمان في الفقه والقانون
- المنازعات العمالية
- الأوراق التجارية
- المهارات الإدارية والمالية لإدارة مكاتب المحاماة
- مهارات حل المشكلات
- مدونة السلوك المهني عند المحامي
- مهارات صياغة الأوقاف والوصايا
كانت هذه تفاصيل خبر التدريب العدلي يستهدف تأهيل وتطوير المحامين والموثقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.