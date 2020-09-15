التدريب العدلي يستهدف تأهيل وتطوير المحامين والموثقين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى رفع كفاءة وتأهيل الممارسين العدليين من خلال تقديم برامج نوعية، دشن مركز التدريب العدلي، خطته التدريبية للربع الأول من العام الهجري الحالي.

وأوضح مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس القرني أن الخطة التدريبية تستهدف نحو 7880 مستفيدا، وتشمل المسار التطويري، وبرامج تمكين المراكز وجهات الاختصاص، إضافة إلى برامج تأهيل وتطوير المحامين والموثقين، مبينا أنه فيما يتعلق بالمسار التطويري فيشتمل على برامج لعموم القضاة، ومحاكم الاستئناف، والمحاكم التجارية، والعمالية، والجزائية، والتنفيذ، والأحوال الشخصية، والعامة، وبرامج كتاب العدل والملازمين القضائيين.

وتتضمن الخطة عددا من المحاضرات التدريبية، واللقاءات مع الخبراء الدوليين، بجانب الندوات التي ستعقد بالتعاون مع شركاء المركز من الجهات الحكومية.

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ويستهدف البرنامج التدريبي الخاص بالمحامين 1200 متدرب ببرنامج تأهيل المحامين، عبر مجموعة من الدورات أهمها نظرية الضمان في الفقه والقانون، والمنازعات العمالية، والمنازعات الإدارية، والأوراق التجارية، والمهارات الإدارية والمالية لإدارة مكاتب المحاماة، ومهارات حل المشكلات، ومدونة السلوك المهني عند المحامي، ومهارات صياغة الأوقاف والوصايا.

كما يستهدف برنامج الموثقين 500 موثق عبر برامج تعريفية وأخرى تأهيلية.

من دورات المحامين: