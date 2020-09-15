القبض على 3 مواطنين تحرشوا بمجموعة من النساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على ثلاثة أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء في أحد الأماكن العامة.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هويات ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة وتوثيقهم لذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ثلاثة مواطنين.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، لإحالتهم إلى النيابة العامة.