الانتهاء من تنفيذ حديقة خالدية المدينة المنورة

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وراعت الأمانة في تنفيذ الحديقة الجوانب الترفيهية والخدمات العامة لسكان الحي لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار الحي وتحقيق أفضل معايير جودة الحياة، حيث جرى توفير منطقتين لألعاب الأطفال وممرات للمشاة ومضمار للمشي، وزراعة مجموعة من الأشجار والمسطحات الخضراء والزهور الموسمية، كما زودت الحديقة بمرافق عامة، كملعب لكرة القدم وجلسات جانبية وأعمدة إنارة وأرصفة، وزودت منطقة الألعاب بالأرضيات المطاطية لحماية الأطفال، ودورات المياه.
من جهة أخرى، كثفت الأمانة عمليات التعقيم والتطهير في الحديقة قبل افتتاحها وضاعفت أعداد الفرق الرقابية العاملة بها على مدار الساعة، داعية المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذه الحدائق والمسطحات الخضراء التي أنشئت لهم، والمحافظة عليها من العبث والإبلاغ عند رصد أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.
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