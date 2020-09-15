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الانتهاء من تنفيذ حديقة خالدية المدينة المنورة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة المدينة المنورة استعداداتها لافتتاح حديقة عامة بحي الخالدية بمساحة 30,000 م2، وذلك ضمن مشاريع أنسنة المدن، وزيادة المسطحات الخضراء ونصيب الفرد منها.

وراعت الأمانة في تنفيذ الحديقة الجوانب الترفيهية والخدمات العامة لسكان الحي لتقديم أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار الحي وتحقيق أفضل معايير جودة الحياة، حيث جرى توفير منطقتين لألعاب الأطفال وممرات للمشاة ومضمار للمشي، وزراعة مجموعة من الأشجار والمسطحات الخضراء والزهور الموسمية، كما زودت الحديقة بمرافق عامة، كملعب لكرة القدم وجلسات جانبية وأعمدة إنارة وأرصفة، وزودت منطقة الألعاب بالأرضيات المطاطية لحماية الأطفال، ودورات المياه.

من جهة أخرى، كثفت الأمانة عمليات التعقيم والتطهير في الحديقة قبل افتتاحها وضاعفت أعداد الفرق الرقابية العاملة بها على مدار الساعة، داعية المواطنين والمقيمين للاستفادة من هذه الحدائق والمسطحات الخضراء التي أنشئت لهم، والمحافظة عليها من العبث والإبلاغ عند رصد أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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