علاج عشبي لكورونا يشعل الجدل بين الصحة واستشاري سعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشعل علاج عشبي قيد الدراسة لفيروس كورونا المستجد، الجدل بين وزارة الصحة واستشاري سعودي.

وتفصيلا قررت مديرة إدارة البحوث والدراسات في الوزارة عذاري العتيبي إيقاف كافة أعمال دراسة بعنوان «تأثير بعض المستخلصات العشبية على شدة الأعراض لدى مرضى كورونا المستجد، كوفيد19» في مستشفيات، الإيمان، الملك سلمان، الإمام عبدالرحمن الفيصل بالتجمع الصحي الأول بالرياض والأمير محمد بن عبدالعزيز بالتجمع الصحي الثاني بالرياض، بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي في تغريدة على حسابه في تويتر أنه ‏إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لمرض (كوفيد 19)، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه ويتعرض من يقوم به للمساءلة وفق الأنظمة.

وأشارت المعلومات إلى أن العتيبي أرجعت سبب إيقاف الدراسة إلى عدم التزام الباحث الرئيس للدراسة، بالإجراءات النظامية اللازمة لتنفيذ الدراسات والتجارب السريرية الواردة بالموافقة الأخلاقية الصادرة عن لجنة أخلاقيات البحوث بوزارة الصحة في 20/7/2020م والتي نصت على أخذ موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعدم الالتزام بما جاء في اتفاقية مشاركة البيانات الموقعة بين الباحث والإدارة في 2/7/20020م.

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وبينت أن الصحة خاطبت كل الجهات ذات العلاقة ممثلة في وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والتجمع الصحي الأول والثاني بالرياض، والمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، ومكتب مراقبة أخلاقيات البحوث، واللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإعلامها بإيقاف الدراسة.

ورد الباحث الرئيس، على ما حدث بمخاطبة الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالرياض ومدير مستشفى الإمام، بأن الفيديو الخاص به نشر دون علمه، إذ إنه لم يكن معدا للنشر للعامة، بل كان عرضا توضيحيا لوكيل وزارة الصحة والمدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي عن المرحلة الأولى لبحث إكلينيكي حول مستخلص عشبي وتأثيره على أعراض كوفيد 19، وليس له الحق في نشره للعامة إلا عبر القنوات الرسمية، وليس لديه أيضا أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، وله الحق في مقاضاة من نشر الفيديو، وأنه يتبع المنهج العلمي للبحوث ولا يعقل لباحث أن يتعجل النشر قبل تدقيق نتائج الدراسة ونشرها في مجلة محكمة علميا.

يشار إلى أن قرار الإيقاف وبيان متحدث الصحة على خلفية تداول مقطع فيديو للباحث الرئيس للدراسة يتحدث فيه عن توصله لدواء مستخلص من مجموعة أعشاب طبية بكميات معينة طبق على 100 مريض من ذوي الحالات الخطرة من مرضى كوفيد 19، ومقارنة تحسنهم بعد استخدامه مع 100 مريض آخرين بنفس المرض ونفس درجة خطورة الحالة، فكانت النتائج أن تقلصت مدة التنويم في المستشفى من 15 يوما إلى 6 أيام، كما اختفت أعراض الكحة، والحرارة والإسهال خلال فترة بين 24 إلى 48 ساعة، وكانت فحوص العلامات الحيوية والتحاليل المخبرية ممتازة، والوفيات بينهم صفر، وذلك عند مقارنتهم مع نتائج الـ100 مريض الذين لم يتلقوا الدواء العشبي، والذين كانت نسبة الوفيات بينهم 16%.