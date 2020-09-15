شكرا لقرائتكم خبر مجلس هيئة الشرقية يناقش أولويات التطوير والمشروعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير سعود بن نايف على تقرير موجز عن جهود وأعمال الهيئة خلال الفترة الماضية خلال ترؤسه -عبر الاتصال المرئي- أمس، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومحافظ الأحساء ومحافظ حفر الباطن، ورئيس اللجنة التنفيذية المهندس إبراهيم السلطان، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة. وتناول التقرير، الذي قدمه الرئيس التنفيذي المهندس فهد المطلق، البناء المؤسسي للهيئة، وسير المشروعات التي أقرها المجلس، إضافة إلى إقرار مبادرة تفعيل الشراكات مع البرامج ذات العلاقة، وتحديد أولويات التطوير وأهم المشروعات الاستراتيجية خلال الأعوام المقبلة، وإقرار عدد من الموضوعات الإدارية والمالية ذات الصلة بأعمال ومبادرات الهيئة. وأشار أمير الشرقية إلى ما تتميز به المنطقة من موقع استراتيجي وثروات طبيعية، وإرث تاريخي وحضاري، يجعلها قادرة على الإسهام بفعالية في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني. وأبان أن الاستثمار في المزايا النسبية للمنطقة الشرقية، والعمل على وضع رؤية استراتيجية لاستثمار مقوماتها، والعمل برؤية تكاملية، والسعي نحو توحيد الجهود لإيجاد قاعدة لاستدامة التنمية الشاملة والمتوازنة التي تشهدها المنطقة والمملكة عموما، أهم أهداف الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة ستكون مظلة جامعة للمشروعات التطويرية للمنطقة الشرقية، حيث إن الآمال المعقودة عليها كبيرة، والآفاق واسعة ومتنوعة، والإمكانيات والتسهيلات متوفرة. من جهته أكد الأمير أحمد بن فهد أن هيئة تطوير المنطقة تعمل على استشراف المستقبل، ووضع الخطط للتعامل مع التوسعات السكانية والصناعية التي تشهدها الشرقية، ورسم سياسات التوسع في البنى التحتية وفق أفضل الممارسات العالمية. وشدد على أهمية أن تراعي مشروعات الهيئة وبرامجها الأبعاد الاجتماعية والبيئية، والتواصل الفعال مع أصحاب العلاقة من جهات وأفراد، وتفعيل الشراكة المجتمعية، بوصفها ركيزة من ركائز عمل الهيئة، وأهمية الحرص على العمل المؤسسي، بما يسهم في تحقيق التميز والريادة. من جهته أوضح المهندس المطلق أن الهيئة بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية وأمانة الأحساء، بدأت تنفيذ حزمة من المشروعات التطويرية والتنموية، كما أنها في المرحلة النهائية لإطلاق حزمة أخرى بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة النقل، وأمانة حفر الباطن، معربا عن شكره للجهات الحكومية والخاصة التي ساهمت بفعالية في برامج ومبادرات الهيئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس هيئة الشرقية يناقش أولويات التطوير والمشروعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.