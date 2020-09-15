أمير مكة يطلع على الخطط التطويرية للتدريب التقني بالمنطقة

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واستمع الأمير خالد الفيصل لشرح عن جهود التدريب التقني بالمنطقة في ظل جائحة كورونا وتطبيق التدريب عن بعد، وما تقدمه 22 منشأة تدريبية في منطقة مكة المكرمة ما بين كليات تقنية للبنين والبنات وكليات الاتصالات والالكترونيات والسياحة والفندقة ومعاهد صناعية ثانوية للبنين لتدريب نحو 30 ألف متدرب ومتدربة.
كما اطلع على أبرز الخطط التطويرية والمشاريع التي تعمل عليها المؤسسة خلال الفترة المقبلة، علاوة على إصدار المؤسسة للدليل الاسترشادي لترتيبات العودة في المنشآت التدريبية بالمملكة.
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