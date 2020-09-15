أمير مكة يطلع على الخطط التطويرية للتدريب التقني بالمنطقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، على الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا والتي شكلت لأجلها لجان للأزمات والكوارث بالمنشآت التدريبية في محافظات منطقة مكة المكرمة، وذلك خلال استقباله في مكتبه بجدة أمس، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، يرافقه مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة فيصل بن كدسة.

واستمع الأمير خالد الفيصل لشرح عن جهود التدريب التقني بالمنطقة في ظل جائحة كورونا وتطبيق التدريب عن بعد، وما تقدمه 22 منشأة تدريبية في منطقة مكة المكرمة ما بين كليات تقنية للبنين والبنات وكليات الاتصالات والالكترونيات والسياحة والفندقة ومعاهد صناعية ثانوية للبنين لتدريب نحو 30 ألف متدرب ومتدربة.

كما اطلع على أبرز الخطط التطويرية والمشاريع التي تعمل عليها المؤسسة خلال الفترة المقبلة، علاوة على إصدار المؤسسة للدليل الاسترشادي لترتيبات العودة في المنشآت التدريبية بالمملكة.