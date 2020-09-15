شكرا لقرائتكم خبر الشورى يطالب التأمينات بدراسة بدائل لحصول المتقاعدين على تأمين صحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس (عبر الاتصال المرئي) على إحالة مشروع نظام الإعلان والتسويق إلى لجنة خاصة في المجلس لمزيد من الدراسة.

وكانت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار طالبت في توصيتها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح مشروع «نظام الإعلان والتسويق»، حيث أوضحت أن أهداف النظام متحققة من خلال الأنظمة واللوائح.

كما وافق المجلس على قيام الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بزيادة التواصل والتعاون مع دور الإفتاء وهيئات كبار العلماء في العالم الإسلامي، والتنسيق في كل ما يستجد من النوازل الفقهية والأحداث المعاصرة.

إلى ذلك ناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه توصياتها النهائية، وأكدت من خلالها بأن على المؤسسة دراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة.

كما أكدت اللجنة في توصياتها بأن على المؤسسة وبالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل التوصل إلى توافق في تفسير المادة 196 من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بالإسراع في دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات، وذلك بعد دمج وزارة العمل مع الخدمة المدنية في وزارة واحدة، وكون رئيس مجلس إدارة المؤسستين أصبح واحدا، مما يسهم في تقليل النفقات، وخفض العجز، وتشكيل قوة استثمارية للانطلاق في ميادين الاستثمار العالمية.

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من جهته دعا أحد الأعضاء إلى أن تستثمر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مناطق المملكة الأخرى ومنها تبوك وحائل والجوف وعسير وجازان وخلافها نظرا لوجود عدد ليس بالقليل من المشتركين في التأمينات الاجتماعية.

وطالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في تدريب الصفوف الأمامية في أماكن الإيواء ووسائل المواصلات والمنافذ، ومن يتعاملون بشكل مباشر مع سياح الداخل والخارج.

وشددت على الوزارة بالتعاون مع الجهات التعليمية والإعلامية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، للعمل على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية المتنوعة لتعزيز درجة تفاعل المجتمعات المحلية إيجابا مع السياح وترسيخ ثقافة السياحة.

من أهداف مشروع نظام الإعلان والتسويق:

ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق

حماية المواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة

سد الفراغ التشريعي الموجود بسبب قدم بعض الأنظمة

مواكبة المستجدات المعاصرة في التجارة والاقتصاد العالمي

لم شتات الأنظمة المتفرقة واللوائح المختلفة

مبررات تقديم المشروع: