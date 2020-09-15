لقاء فكري بشؤون الحرمين يناقش الوسطية في ظل التطورات التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت شؤون الحرمين ممثلة بالإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام لقاء افتراضيا عن بعد بعنوان (الشباب والوسطية في ظل التطورات التقنية)

وتطرق اللقاء لمعالم الوسطية والاعتدال في منهج أهل السنة والجماعة ودورها في الهداية إلى الحق من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء الراشدين وسلف الأمة ودورها في تعزيز مفاهيم الوسطية والمنهج الحضاري للأمة الإسلامية، خصوصا في ظل ما تشهده وسائل التواصل الاجتماعي من مفاهيم مغلوطة عن الإسلام وأحكامه والتصدي لتيارات الغلو والتطرف التي تحاول الوصول إلى عقول الشباب من خلالها.

ويهدف اللقاء إلى عدم استخدام العنف والكراهية مع المخالفين من المسلمين وإخراجهم من دائرة الإسلام بسبب مخالفاتهم، مستشهدا بمواقف من سيرة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة الكرام في معالجة أخطاء المخالفين، وأن ثوابت الشريعة الإسلامية، القائمة على العدل والاعتدال والسلام تترجم رسالة الإسلام الصادقة التي جاءت رحمة للعالمين.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة كيف نكون قدوة في العالم الرقمي.

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من جهة ثانية عقدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين اجتماعا لها أمس لمناقشة خطة فعاليات اليوم الوطني، برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري، وذلك بمقر الرئاسة في مكة المكرمة.

وأكد المنصوري ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد خلال الفعاليات المعدة لهذه المناسبة الغالية، ومشاركة جميع منسوبي ومناسبات الرئاسة وضرورة المحافظة على سلامتهم.

وأفاد بأن الفعاليات تتضمن برامج وأنشطة متنوعة تركز على استشعار قيمة الوطن وما قدمه لأبنائه وبناته خلال 90 عاما الماضية وما تعيشه المملكة من تطور وازدهار، وتم في الاجتماع استعراض الإنجازات التي تحققت داخل الحرمين الشريفين ومراحل التطور والبناء منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وأبنائه الملوك البررة من بعده.