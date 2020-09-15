جسور مشاة لربط التوسعة الثالثة بالمطاف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تجري أعمال البناء والتشييد للمرحلة الأخيرة من مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام على قدم وساق، تربط جسور مشاة التوسعة السعودية الثالثة بتوسعة المطاف.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن الهدف من إنشاء جسور المشاة الممتدة بين المبنيين، تمكين المصلين والحجاج والمعتمرين والزائرين من التنقل بين التوسعة الشمالية وأروقة الحرم المكي بكل سهولة ويسر.

وأشارت إلى أن أعمال المرحلة الأخيرة من توسعة المطاف تنحصر في الجزء المقابل للتوسعة الثالثة ولا تشمل كامل سطح المسجد الحرام، مبينة أن هذه الأعمال الإنشائية تأتي لزيادة الطاقة الاستيعابية، من خلال التنسيق المشترك ما بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة.

يذكر أن توسعة صحن الطواف في المسجد الحرام تنفذ عبر ثلاث مراحل، ليستوعب 105 آلاف طائف في الساعة، ويركز المشروع على إعادة بناء وتأهيل الأروقة المحيطة بصحن الطواف في طوابق المسجد كافة، والتي ستكون جميعها مظللة ومكيفة لراحة قاصديه.