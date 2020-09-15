، تجاوبًا مع الخليج 365.. "البسامي" يوجّه بإنشاء مظلة بإشارة صقر قريش بـ"شرائع مكة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد توثيقها لأحد رجال المرور وهو يقوم بواجبه في تنظيم الحركة تحت أشعة الشمس

تجاوبت الإدارة العامة للمرور مع "الخليج 365" ووجّه مدير عام المرور اللواء محمد البسامي بإنشاء مظلة تقي رجل المرور شدة الحر وأشعة الشمس الحارقة في ساعات الظهيرة.

وتفصيلاً، وثقت "الخليج 365" وجود أحد رجال المرور بالعاصمة المقدسة وهو يقوم بواجبه في تنظيم حركة المرور بإشارة صقر قريش بالشرائع في تمام الساعة الثانية ظهرًا وينظم حركة السير.

و"الخليج 365" بدورها نقلت الصورة إلى الإدارة العامة للمرور وعلمت أن مدير عام المرور اللواء محمد البسامي، وجّه فورًا بتنفيذ مظلة تقي رجل المرور حرارة الشمس.