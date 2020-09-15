- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توصلت إدارة ريال مدريد إلى اتفاق مع قائد الفريق سيرجيو راموس، بشأن تجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين إضافيين، بعد تألُّقه اللافت بالفترة الماضية.
وأكدت مصادر برنامج "الشرنجيتو" الإسباني، الثلاثاء، أن فلورنتينو بيريز عقد جلسة خاصة مع راموس ليتفق معه على تجديد التعاقد حتى اعتزاله في صفوف النادي الملكي.
ويرتبط راموس بعقد رسمي مع الريال حتى صيف 2021؛ لذلك فإنه قد يبقى حتى عام 2023 على الأقل، ثم يعلن بعدها اعتزاله كرة القدم والعمل في الكادر التدريبي للنادي.
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 08:31 PM
بعد تألُّقه اللافت خلال الفترة الماضية
توصلت إدارة ريال مدريد إلى اتفاق مع قائد الفريق سيرجيو راموس، بشأن تجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين إضافيين، بعد تألُّقه اللافت بالفترة الماضية.
وأكدت مصادر برنامج "الشرنجيتو" الإسباني، الثلاثاء، أن فلورنتينو بيريز عقد جلسة خاصة مع راموس ليتفق معه على تجديد التعاقد حتى اعتزاله في صفوف النادي الملكي.
ويرتبط راموس بعقد رسمي مع الريال حتى صيف 2021؛ لذلك فإنه قد يبقى حتى عام 2023 على الأقل، ثم يعلن بعدها اعتزاله كرة القدم والعمل في الكادر التدريبي للنادي.
، "راموس" يجدّد علاقته مع ريال مدريد حتى 2023 ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "راموس" يجدّد علاقته مع ريال مدريد حتى 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.