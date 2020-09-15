شاهد.. صورة نادرة للطابور الصباحي في مدرسة الهفوف الأولى قبل 71 عامًا

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثقت صورة نادرة كيف كان يقام طابور الصباح في مدرسة الهفوف الأولى قبل 71 عامًا. وثقت صورة نادرة كيف كان يقام طابور الصباح في مدرسة الهفوف الأولى قبل 71 عامًا. ونشرة دارة الملك عبدالعزيز صورة طابور الصباح في مدرسة الهفوف الأولى عام ١٣٦٨هـ / (١٩٤٩م)؛ لتبرز ملامح الحياة ف المملكة قبل 71 عامًا. وظهر الطلاب في الصورة وهم يصطفون في صفين خلف بعضهم البعض متراصين .

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