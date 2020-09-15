شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سبب اختيار حوطة سدير لترائي الأهلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عبدالله الخضيري، مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، سبب اختيار حوطة سدير لترائي الأهلة.
وذكر، خلال لقاء في قناة الإخبارية، أنه تم اختيار حوطة سدير لكونه بعيداً على التلوث، كما أن أرضه صخرية، وعندما تنشط الرياح لا توجد فيها أى عوالق ترابية.
وأضاف أن المكان يعد أيضا بعيداً عن المدينة بمسافة تتراوح من 27 إلى 30 كم، كما أنه مرتفع عن سطح البحر، لذلك يمكن فيه ترائي الأهلة.
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