بالفيديو .. المملكة تشهد أكبر استعراض جوي في اليوم الوطني 90

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تشهد المملكة في 23 سبتمبر الجاري أكبر استعراض جوي يقام لأول مرة في تاريخ اليوم الوطني الخاص بها. تشهد المملكة في 23 سبتمبر الجاري أكبر استعراض جوي يقام لأول مرة في تاريخ اليوم الوطني الخاص بها. ويشارك في الاستعرض مختلف قطاعات الطيران العسكري والمدني، وسيتم بث الاستعراض في تمام الساعة الرابعة مساءً على القناة السعودية. الجدير بالذكر أن الحدث سيتم تنظيمه بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني، وطيران ناس، وشركة الخطوط السعودية، وعدة جهات أخرى.

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