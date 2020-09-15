شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الصواعق الرعدية تضرب محافظات جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):رصد مقطع فيديو، لحظة دخول السحب الرعدية إلى أجواء محافظة أبوعريش بجازان، مساء اليوم الثلاثاء.
وشهدت محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية، صواعق رعدية وبداية هطول أمطار.
من جانبها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات احد المسارحة، و الحرث، و الداير بني مالك، و الريث، و العارضة، و العيدابي ، و فيفا، و هروب .
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله-.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الصواعق الرعدية تضرب محافظات جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.