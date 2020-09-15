شكرا لمتابعة خبر عن شركة تأمين سيارات: "كورونا كان مكسبا لنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف الرئيس التنفيذي لشركة "نجم" لتأمين السيارات، محمد السليمان، أن قطاع تأمين المركبات حقق مكاسبا في ظل كورونا. كشف الرئيس التنفيذي لشركة "نجم" لتأمين السيارات، محمد السليمان، أن قطاع تأمين المركبات حقق مكاسبا في ظل كورونا. وقتا إن القطاع شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية نتيجة مبادرات كل من مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور. وأشار إلى استفادة القطاع من انخفاض عدد الحوادث في فترة قرار منع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا"، حيث سجل القطاع خلال هذا العام أرباحاً جيدة بسبب قلة المطالبات التأمينية.

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