شرطة المدينة المنورة توضح حقيقة إخراج أسرة لتنفيذ إزالة موقع

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أكدت شرطة منطقة المدينة المنورة اليوم الثلاثاء عدم صحة ما تم تداوله عن طلب اللجنة المختصة بإزالة التعديات خروج أسرة من منزلها لإزالته.
و أوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، أن الموقع المشار إليه في المقطع المتداول غير مأهول وليس له صك ملكية.
وأبان أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المدعي لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
و علمت سبق بحسب مصادرها أن هدفه من نشر المقطع المشار إليه بمواقع التواصل كان التحريض والتضليل وإثارة الرأي العام.
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